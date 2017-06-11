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Более семи тысяч человек приняли участие в Красочном забеге Московского марафона

Спорт
11 июня, 14:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Красочный забег на пять километров, который является подготовительным этапом к Московскому марафону, прошел на территории Олимпийского комплекса "Лужники"

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Красочный забег

Красочный забег

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Красочный забег на пять километров, который является подготовительным этапом к Московскому марафону, прошел на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Количество участников превысило семь тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Красочный забег является самым ярким этапом Московского марафона. На каждом километровом отрезке участников посыпали безопасной сухой краской, а после финиша организовали торжественный салют. В мероприятии приняли участие известные спортсмены - двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также лидеры сборной России по сноуборду Вик Уайлд и Алена Заварзина.

В зачете мужчин первое место занял Станислав Мокин, второе - Павел Адышкин, тройку призеров замкнул Сергей Конякин. Среди женщин лучшей стала Юлия Конякина, второе место у Александры Павлютенковой, третье заняла Ольга Тарантинова. Победители и призеры получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега.

По словам директора Московского марафона Дмитрия Тарасова, мероприятие уже имеет костяк участников. "Тенденция ежегодного увеличения аудитории у нас изменилась - большинство участников стали бегать на профессиональном уровне, потому что они втянулись в эту историю. Зато у нас появилась своя стабильная аудитория, которая меняется примерно на половину каждый год именно в Красочном забеге. Наш забег стал очень качественным, выросло количество партнеров, поэтому мы растем и развиваемся", - отметил Тарасов.

"Если говорить о Красочном забеге, то нам хотелось бы быть как один из американских забегов, в котором принимают участие 20 тысяч человек. Конечно, это мечта, возможно, она не сбудется, но каждый год мы ставим перед собой максимальные цели, чтобы развивать забег не только в количественном плане, но и в качественном. А весь Московский марафон стремится к тому, чтобы дистанцию в 42 км 195 м бежало 40 тысяч человек, это наша цель, и мы к ней идем. В следующем году мы увеличим количество мероприятий, что позволит через несколько лет добиться поставленной задачи", - добавил организатор мероприятия.

Серию ежемесячных мероприятий в апреле открыл первый забег на 5 км, в мае в центре столицы прошел полумарафон. 15 июля состоится Ночной забег на 10 км по городским улицам, 13 августа - полумарафон "Лужники". Московский марафон пройдет по дорогам столицы 24 сентября.

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