Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"

Спорт
13 сентября, 14:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Василия Филипенко, у руководства клуба из Ханты-Мансийска есть понимание текущего процесса, будут сделаны выводы после нескольких поражений подряд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Югры" Павел Варфоломеев, Антон Курьянов, Антон Королев, Вели-Матти Савинайнен (слева направо) и главный тренер Игорь Захаркин

Игроки "Югры" Павел Варфоломеев, Антон Курьянов, Антон Королев, Вели-Матти Савинайнен (слева направо) и главный тренер Игорь Захаркин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство "Югры" сделает выводы по итогам последних матчей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тренерский штаб продолжает свою работу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

"Югра" под руководством главного тренера Игоря Захаркина уступила в трех из последних пяти матчей чемпионата КХЛ. В последней игре с "Авангардом" команда потерпела самое крупное поражение в своей истории - 0:7.

"Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и тренерами, - сказал Филипенко. - Мы разберемся, есть понимание, сделаем какие-то выводы. Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться, и мы понимаем, что к чему происходит".

Следующий матч "Югра" проведет с "Авангардом" в воскресенье на выезде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
2
В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
День X: насколько хороши новые модели iPhone
7
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама