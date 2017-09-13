Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство "Югры" сделает выводы по итогам последних матчей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тренерский штаб продолжает свою работу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

"Югра" под руководством главного тренера Игоря Захаркина уступила в трех из последних пяти матчей чемпионата КХЛ. В последней игре с "Авангардом" команда потерпела самое крупное поражение в своей истории - 0:7.

"Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и тренерами, - сказал Филипенко. - Мы разберемся, есть понимание, сделаем какие-то выводы. Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться, и мы понимаем, что к чему происходит".

Следующий матч "Югра" проведет с "Авангардом" в воскресенье на выезде.