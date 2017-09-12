"Авангард" разгромил "Югру" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Ханты-мансийская "Югра" потерпела разгромное поражение от омского "Авангарда" со счетом 0:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Семен Кошелев (1-я и 31-я минуты), Деннис Эверберг (19), Валентин Пьянов (25), Максим Березин (36), Дмитрий Кугрышев (43) и Александр Пережогин (57).

В таблице Восточной конференции "Авангард" вышел на третье место с 18 очками после девяти матчей, "Югра" имеет в своем активе восемь очков и занимает 12-ю строчку.

В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Омске 17 сентября.