"Салават Юлаев" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 12 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За "Динамо" шайбу забросил Брэндон Макмиллан (56-я минута). В составе уфимцев отличились Линус Умарк (22) и Филип Ларсен (43). Для Ларсена эта шайба стала шестой в восьми матчах с начала чемпионата, что является лучшим снайперским показателем среди защитников лиги.
"Салават Юлаев" занимает четвертое место в Восточной конференции с 15 очками в восьми матчах. "Динамо" идет 13-м на Западе с пятью очками после 10 игр.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет нижегородское "Торпедо". "Динамо" сыграет в гостях с "Сочи". Обе встречи пройдут 14 сентября.