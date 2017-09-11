ЦСКА в овертайме обыграл "Куньлунь" и одержал восьмую победу подряд в КХЛ

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ТАСС, 11 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:3 в овертайме одержал победу над пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (9-я минута), Грек Скотт (19) и Кирилл Капризов (24). На пятой минуте овертайма точный бросок нанес Сергей Шумаков. У хозяев дубль оформил Брюле Жильбер (42, 50), также шайба на счету Алексея Поникаровского (59).
ЦСКА одержал восьмую победу подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции. В активе команды 21 очко в девяти матчах. "Куньлунь" поднялся на четвертое место на Востоке, в девяти играх китайский клуб набрал 15 очков.
В следующем матче 13 сентября ЦСКА на выезде встретится с хабаровским "Амуром". "Куньлунь" в тот же день на своем льду примет братиславский "Слован".