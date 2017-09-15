"Урал" объявил о расторжении контракта с футболистом Григорьевым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги "Урал" расторг контракт с нападающим Максимом Григорьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов сообщил ТАСС, что Григорьев должен покинуть клуб.
"Урал" расторг контракт с нападающим Максимом Григорьевым. Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон", - говорится в сообщении.
Григорьев перешел в "Урал" в июле этого года. В чемпионате России сезона-2017/18 он провел семь матчей. До этого он выступал за московский "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург". В активе Григорьева четыре матча за сборную России.