"Урал" объявил о расторжении контракта с футболистом Григорьевым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги "Урал" расторг контракт с нападающим Максимом Григорьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов сообщил ТАСС, что Григорьев должен покинуть клуб.

"Урал" расторг контракт с нападающим Максимом Григорьевым. Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон", - говорится в сообщении.

Григорьев перешел в "Урал" в июле этого года. В чемпионате России сезона-2017/18 он провел семь матчей. До этого он выступал за московский "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург". В активе Григорьева четыре матча за сборную России.