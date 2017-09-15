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КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею

Спорт
15 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Известный хоккейный тренер и телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в возрасте 62 лет во время матча среди ветеранов в Туле

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Сергей Гимаев

Сергей Гимаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) учредила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться за верность хоккею. Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.

"Приз имени Гимаева будет вручаться ветерану - наставнику, - рассказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. - Это действующий возрастной хоккеист, который совмещает в себе функции игрока и наставника для партнеров".

Приз памяти Владимира Петрова, который скончался 28 февраля, было решено не учреждать, поскольку его имя уже присвоено кубку, вручаемому победителю чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Известный хоккейный тренер и телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в возрасте 62 лет во время матча среди ветеранов в Туле. Будучи игроком, Гимаев в составе ЦСКА стал восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании игровой карьеры он работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. В последнее время выступал на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора, работая на крупных международных соревнованиях.

Владимир Петров является двукратным олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр, 11-кратным чемпионом СССР в составе ЦСКА, он также участвовал в Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Федерация хоккея России приняла решение, что с сезона-2017/18 вручаемый за победу в чемпионате Высшей хоккейной лиги Кубок Братины будет переименован в Кубок имени Владимира Петрова.

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