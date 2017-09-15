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Дисквалифицированный хоккеист "Барыса" Рыспаев месяц будет играть в ВХЛ

Спорт
15 сентября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В пятницу в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором повторно было рассмотрено дело Рыспаева

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Защитник казахстанского клуба "Барыс" Дамир Рыспаев, бессрочно дисквалифицированный по решению Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), получит право на выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в течение месяца. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Инцидент, за который на Рыспаева была наложена бессрочная спортивная корпоративная дисквалификация, произошел 8 августа 2016 года в товарищеском матче против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". Через три минуты после начала встречи хоккеист начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, после чего атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда.

В пятницу в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором повторно было рассмотрено дело Рыспаева.

"Позиция лиги не изменилась, мы продолжаем бороться с грубостью. Учитывая, что игрок раскаялся, на месяц мы разрешим играть ему в ВХЛ. Если в течении месяца он не совершит проступков, то разрешим играть ему в КХЛ", - рассказал Чернышенко.

"Барыс" 25 октября прошлого года расторг контракт с Рыспаевым, но заключил новый, односторонний контракт, позволяющий защитнику играть в дочерней команде "Номад" в первенстве Казахстана.

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