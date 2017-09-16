Генменджер: Задоров является важной частью обороны клуба НХЛ "Колорадо"

ТАСС, 16 сентября. Российский защитник Никита Задоров является важной частью оборонительной линии клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Такое мнение высказал генеральный менеджер и вице-президент команды Джо Сакик, которого цитирует официальный сайт клуба.

В пятницу Задоров и "Колорадо" подписали новый двухлетний контракт. По информации телеканала TSN, зарплата 22-летнего хоккеиста составит $2,15 млн в год.

"Задоров - большой, молодой, физически сильный игрок, до травмы в прошлом сезоне зарекомендовавший себя в качестве защитника первой или второй пары. Он является важной частью нашей оборонительной линии. Мы рассчитываем, что в этом сезоне он получит много игрового времени. Мы очень рады подписать с ним контракт", - заявил Сакик.

В прошедшем сезоне Задоров сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата и отдал 10 результативных передач. Всего в НХЛ он провел 145 матчей и набрал 28 (4+24) очков. Защитник был выбран на драфте 2013 года "Баффало" под общим 16-м номером и был обменян в "Колорадо" летом 2015 года.