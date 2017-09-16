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Генменджер: Задоров является важной частью обороны клуба НХЛ "Колорадо"

Спорт
16 сентября, 9:23 UTC+3 ТАСС

В пятницу Никита Задоров и "Колорадо" подписали новый двухлетний контракт

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ТАСС, 16 сентября. Российский защитник Никита Задоров является важной частью оборонительной линии клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Такое мнение высказал генеральный менеджер и вице-президент команды Джо Сакик, которого цитирует официальный сайт клуба.

В пятницу Задоров и "Колорадо" подписали новый двухлетний контракт. По информации телеканала TSN, зарплата 22-летнего хоккеиста составит $2,15 млн в год.

"Задоров - большой, молодой, физически сильный игрок, до травмы в прошлом сезоне зарекомендовавший себя в качестве защитника первой или второй пары. Он является важной частью нашей оборонительной линии. Мы рассчитываем, что в этом сезоне он получит много игрового времени. Мы очень рады подписать с ним контракт", - заявил Сакик.

В прошедшем сезоне Задоров сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата и отдал 10 результативных передач. Всего в НХЛ он провел 145 матчей и набрал 28 (4+24) очков. Защитник был выбран на драфте 2013 года "Баффало" под общим 16-м номером и был обменян в "Колорадо" летом 2015 года.

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