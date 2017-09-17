Головкин заявил, что остается чемпионом и хочет еще раз встретиться с Альваресом

ТАСС, 17 сентября. Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что остается чемпионом и хочет провести повторный бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом Головкин рассказал сразу после поединка, который прошел в Лас-Вегасе.

В воскресенье казахстанец Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. Его 12-раундовый поединок в Лас-Вегасе с мексиканцем Альваресом завершился вничью. Один судья отдал победу Альваресу - 118:110, другой - Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

"Взгляните на мои пояса, я все еще остаюсь чемпионом. Я не проиграл, конечно же, я хочу провести еще один бой с Альваресом ", - сказал Головкин.

"Я хотел настоящего боя и показать хорошее шоу, но не совсем получил то, что хотел. Хочу поздравить моих мексиканских друзей с Днем независимости Мексики. Благодарю всех болельщиков Казахстана за поддержку. Алга, Казахстан (Вперед, Казахстан - прим. ТАСС)", - добавил Головкин.

Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в пятый - IBF (с октября 2015-го), в третий - WBC (с 2014 года владел "временной" версией пояса). Боксер приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20 (1995-2005). 35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, теперь в его активе 37 побед (33 - нокаутом) и одна ничья.