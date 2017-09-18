Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболу

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболу. Об этом ТАСС сказал бывший нападающий московского "Спартака" и сборной СССР, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет.

"Это боль, большая потеря, мы с ними земляки (родились в Сухуми - прим. ТАСС) и всегда были в хороших отношениях. В юные годы играл в футбол, но тем не менее драматический тенор взял верх, и он избрал абсолютно верный путь, большая часть его жизни все-таки искусство. Самые искренние соболезнования и низкий поклон за все то, что он сделал в плане искусства. Пусть земля ему будет пухом, он всегда он останется в нашей памяти как великий артист и человек, преданный футболу", - сказал Симонян.

Соткилава с детства играл в футбол, выступал за сухумское и тбилисское "Динамо", однако уже в 21 год завершил карьеру из-за травм.

Он начал карьеру оперного певца в Тбилиси в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, проходил стажировку в миланском Ла Скала. В 1973 году был принят в труппу Большого театра и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава - признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца, неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность отмечен многими престижными наградами.