Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель в качестве города-организатора Евро-2020

НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Кардифф или Стокгольм рассматриваются в качестве возможной замены Брюсселя как города-организатора матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за проблем со строительством стадиона. Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов.

"Мы по-прежнему доверяем Брюсселю. Нельзя сейчас говорить, что они лишатся права провести матчи Евро-2020. До конца ноября они должны подтвердить свои намерения. У нас есть план Б, Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель", - отметил Чеферин, добавив, что также существует вариант с лондонским "Уэмбли", который не будет принимать матчи группового этапа.

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового турнира и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.