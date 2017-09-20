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Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель в качестве города-организатора Евро-2020

Спорт
20 сентября, 19:13 UTC+3 НЬОН /Швейцария/ 20, сентября. /ТАСС

Ранее агентство Reuters сообщило, что Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за проблем со строительством стадиона

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НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Кардифф или Стокгольм рассматриваются в качестве возможной замены Брюсселя как города-организатора матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за проблем со строительством стадиона. Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов.

"Мы по-прежнему доверяем Брюсселю. Нельзя сейчас говорить, что они лишатся права провести матчи Евро-2020. До конца ноября они должны подтвердить свои намерения. У нас есть план Б, Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель", - отметил Чеферин, добавив, что также существует вариант с лондонским "Уэмбли", который не будет принимать матчи группового этапа.

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового турнира и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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