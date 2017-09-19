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Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболу

Спорт
19 сентября, 21:32 UTC+3 ТАСС

У бельгийцев возникли проблемы со строительством стадиона, разрешение на его возведение до сих пор не получено

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Логотип Евро-2020 и кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы

Логотип Евро-2020 и кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы

© EPA/SVEN HOPPE

ТАСС, 19 сентября. Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за проблем со строительством стадиона. Об этом сообщает Reuters.

Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов. По словам генерального секретаря Королевской бельгийской футбольной ассоциации Коэна де Брабандера, решение о возможном исключении Брюсселя из числа городов - хозяев чемпионата Европы будет принимать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Мы по-прежнему верим, что примем матчи чемпионата Европы, но в то же время остаемся реалистами - решение по данному вопросу зависит не от нас, - отметил он. - Решение примет УЕФА".

Брабандер сообщил, что на утверждение разрешения на строительство уйдет порядка 150 дней, на возведение стадиона - 12-18 месяцев.

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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