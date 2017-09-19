Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boy

ТАСС, 19 сентября. Французские футболисты Килльян Мбаппе (ПСЖ) и Усман Дембеле ("Барселона") вошли в список претендентов на награду Golden boy, вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому (до 21 года) игроку года в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Кроме Мбаппе и Дембеле, в список претендентов на награду вошли бразилец Габриэль Джезус ("Манчестер Сити"), американец Кристиан Пулишич ("Боруссия Дортмунд"), англичанин Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), итальянец Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").

В 2016 году награда досталась португальскому полузащитнику Ренату Санчешу, который на тот момент играл за немецкую "Баварию". В прошлом году в список претендентов входил российский полузащитник Александр Головин (ЦСКА).

Мбаппе перешел в ПСЖ на правах аренды текущим летом, при этом французский клуб активирует опцию выкупа и подпишет соглашение с игроком до 30 июня 2022 года. По данным французского издания L'Equipe, парижане заплатят за сделку 180 млн евро. Дембеле перешел в "Барселону" в конце августа из немецкой "Боруссии" из Дортмунда за €105 млн.