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Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boy

Спорт
19 сентября, 15:23 UTC+3 ТАСС

В 2016 году награда досталась португальскому полузащитнику Ренату Санчешу, который на тот момент играл за немецкую "Баварию"

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Материал из 1 страницы
Килльян Мбаппе

Килльян Мбаппе

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 19 сентября. Французские футболисты Килльян Мбаппе (ПСЖ) и Усман Дембеле ("Барселона") вошли в список претендентов на награду Golden boy, вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому (до 21 года) игроку года в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Кроме Мбаппе и Дембеле, в список претендентов на награду вошли бразилец Габриэль Джезус ("Манчестер Сити"), американец Кристиан Пулишич ("Боруссия Дортмунд"), англичанин Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), итальянец Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").

В 2016 году награда досталась португальскому полузащитнику Ренату Санчешу, который на тот момент играл за немецкую "Баварию". В прошлом году в список претендентов входил российский полузащитник Александр Головин (ЦСКА).

Мбаппе перешел в ПСЖ на правах аренды текущим летом, при этом французский клуб активирует опцию выкупа и подпишет соглашение с игроком до 30 июня 2022 года. По данным французского издания L'Equipe, парижане заплатят за сделку 180 млн евро. Дембеле перешел в "Барселону" в конце августа из немецкой "Боруссии" из Дортмунда за €105 млн.

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