Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boy

Когда сотовые операторы отменят внутрисетевой роумингЭкономика и бизнес 19 сентября, 15:25
Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boyСпорт 19 сентября, 15:23
"Сбербанк Лизинг" выставил на продажу более 1 тыс. железнодорожных вагоновТранспорт 19 сентября, 14:54
Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДАСпорт 19 сентября, 14:51
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующихАрмия и ОПК 19 сентября, 14:46
Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18Спорт 19 сентября, 14:46
Минспорт Челябинской области: тур кубка мира по футболу сравним с эстафетой огня ИгрСпорт 19 сентября, 14:42
Большой театр начинает продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" только по паспортамКультура 19 сентября, 14:42
Мединский назвал фильм "Увидеть Сталина" "правильным российским кино"Культура 19 сентября, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Французские футболисты Килльян Мбаппе (ПСЖ) и Усман Дембеле ("Барселона") вошли в список претендентов на награду Golden boy, вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому (до 21 года) игроку года в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Кроме Мбаппе и Дембеле, в список претендентов на награду вошли бразилец Габриэль Джезус ("Манчестер Сити"), американец Кристиан Пулишич ("Боруссия Дортмунд"), англичанин Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), итальянец Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").
В 2016 году награда досталась португальскому полузащитнику Ренату Санчешу, который на тот момент играл за немецкую "Баварию". В прошлом году в список претендентов входил российский полузащитник Александр Головин (ЦСКА).
Мбаппе перешел в ПСЖ на правах аренды текущим летом, при этом французский клуб активирует опцию выкупа и подпишет соглашение с игроком до 30 июня 2022 года. По данным французского издания L'Equipe, парижане заплатят за сделку 180 млн евро. Дембеле перешел в "Барселону" в конце августа из немецкой "Боруссии" из Дортмунда за €105 млн.