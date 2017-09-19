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ФИФА дисквалифицировала на шесть лет главу Карибского футбольного союза

Спорт
19 сентября, 19:15 UTC+3 ТАСС

Также Гордон Деррик оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков

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© EPA/ENNIO LEANZA

ТАСС, 19 сентября. Независимый комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал на шесть лет президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Также чиновник оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков. Такое решение приняла арбитражная палата комитета после требования следственной палаты отстранить Деррика от футбольной деятельности не менее чем на четырехлетний срок и оштрафовать его минимум на 15 тысяч швейцарских франков.

Чиновник обвинялся в конфликте интересов, в предоставлении и принятии подарков и других выгод, неправильном использовании средств, а также злоупотреблении своим положением.

Деррик, который также занимает пост генерального секретаря Футбольной ассоциации Антигуа и Барбуды, проходил по делу десяти представителей Карибского футбольного союза, подозреваемых во взяточничестве.

По информации ФИФА, в мае 2011 года член исполнительного комитета организации катарец Мохаммед бин Хаммам предлагал членам Карибского футбольного союза по 40 тысяч долларов наличными для того, чтобы они поддержали его на выборах президента ФИФА. В ходе расследования ФИФА пожизненно отстранила катарца от любой деятельности, связанной с футболом.

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