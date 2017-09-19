СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет на Олимпийском стадионе в Баку

Во время церемонии закрытия Европейских игр на Олимпийском стадионе в Баку © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов - 2018/19 состоится на Олимпийском стадионе в Баку, рассчитанном на 69870 зрителей. Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

На проведение финала главного клубного турнира среди европейских футбольных команд также претендовал новый стадион мадридского "Атлетико" - "Ванда-Метрополитано". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от проведения матча в Мадриде из-за малого количества VIP-мест на стадионе (семь тысяч). "Ванда-Метрополитано" открылся 16 сентября 2017 года после реконструкции и рассчитан на 67703 зрителей.

Исполком УЕФА утвердит места проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 20 сентября. Финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, который рассчитан на 70050 мест.