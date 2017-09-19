Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет на Олимпийском стадионе в Баку

Спорт
19 сентября, 12:53 UTC+3 ТАСС

На проведение финала главного клубного турнира среди европейских футбольных команд также претендовал новый стадион мадридского "Атлетико" - "Ванда-Метрополитано"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Во время церемонии закрытия Европейских игр на Олимпийском стадионе в Баку

Во время церемонии закрытия Европейских игр на Олимпийском стадионе в Баку

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов - 2018/19 состоится на Олимпийском стадионе в Баку, рассчитанном на 69870 зрителей. Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

На проведение финала главного клубного турнира среди европейских футбольных команд также претендовал новый стадион мадридского "Атлетико" - "Ванда-Метрополитано". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от проведения матча в Мадриде из-за малого количества VIP-мест на стадионе (семь тысяч). "Ванда-Метрополитано" открылся 16 сентября 2017 года после реконструкции и рассчитан на 67703 зрителей.

Исполком УЕФА утвердит места проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 20 сентября. Финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, который рассчитан на 70050 мест.

Смотрите также

Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Севильей" в матче Лиги чемпионов

Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
3
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
4
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
5
Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
6
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
7
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама