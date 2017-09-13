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"Ливерпуль" сыграл вничью с "Севильей" в матче Лиги чемпионов

Спорт
13 сентября, 23:45 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 13 сентября. Английский "Ливерпуль" сыграл вничью с испанской "Севильей" со счетом 2:2 в домашнем матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Роберто Фирмино (21-я минута) и Мохамед Салах (37). На 42-й минуте Фирмино не смог реализовать пенальти. За "Севилью" голы забили Виссам бен Йеддер (5), Хоакин Корреа (72). На 94-й минуте защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ливерпуль" и "Севилья" играют в группе E с российским "Спартаком" и словенским "Марибором". В следующем матче 26 сентября "Севилья" примет "Марибор", а "Ливерпуль" сыграет в гостях со "Спартаком".

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