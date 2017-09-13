"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 14 сентября, 0:05
"Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму", потерпев четвертое поражение в ЧемпионшипеСпорт 14 сентября, 0:00
"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:46
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Севильей" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:45
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:37
Бах: говорить о безопасности при проведении Игр-2024 в Париже пока преждевременноСпорт 13 сентября, 23:32
Команда Сербии стала соперником сборной России по полуфиналу ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 23:27
Футболист "Спартака" Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Марибором"Спорт 13 сентября, 23:22
Триумф воли: сборная России будет бороться за медали ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 23:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАРИБОР /Словения/, 13 сентября. /ТАСС/. Российский "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мариборе.
В составе красно-белых на 59-й минуте отличился Александр Самедов, который вышел на замену вместо Дениса Глушакова, получившего повреждение правого бедра. Сравнял счет Дамьян Бохар (85).
В середине первого тайма главный судья Дениз Айтекин прервал матч из-за использования болельщиками пиротехники, через несколько минут встреча была возобновлена.
"Спартак" принимает участие в Лиге чемпионов впервые с сезона-2012/13. Выступление на турнире московский клуб начал с группового этапа, так как является действующим чемпионом России. "Спартак" продлил безвыигрышную серию в еврокубках, которая началась в 2012 году и теперь составляет восемь матчей. Эта игра стала девятой подряд в еврокубках с 2011 года, в которой московский клуб не смог одержать победу в гостях.
"Спартак" выступает в группе E с "Марибором", английским "Ливерпулем" и испанской "Севильей". В следующем матче столичный клуб 26 сентября примет "Ливерпуль", "Марибор" сыграет в гостях с "Севильей".