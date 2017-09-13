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"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов

Спорт
13 сентября, 23:37 UTC+3 МАРИБОР /Словения/ 13, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
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© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МАРИБОР /Словения/, 13 сентября. /ТАСС/. Российский "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мариборе.

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В составе красно-белых на 59-й минуте отличился Александр Самедов, который вышел на замену вместо Дениса Глушакова, получившего повреждение правого бедра. Сравнял счет Дамьян Бохар (85).

В середине первого тайма главный судья Дениз Айтекин прервал матч из-за использования болельщиками пиротехники, через несколько минут встреча была возобновлена.

"Спартак" принимает участие в Лиге чемпионов впервые с сезона-2012/13. Выступление на турнире московский клуб начал с группового этапа, так как является действующим чемпионом России. "Спартак" продлил безвыигрышную серию в еврокубках, которая началась в 2012 году и теперь составляет восемь матчей. Эта игра стала девятой подряд в еврокубках с 2011 года, в которой московский клуб не смог одержать победу в гостях.

"Спартак" выступает в группе E с "Марибором", английским "Ливерпулем" и испанской "Севильей". В следующем матче столичный клуб 26 сентября примет "Ливерпуль", "Марибор" сыграет в гостях с "Севильей".

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