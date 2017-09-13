Футболист "Спартака" Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Марибором"

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МАРИБОР /Словения/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник российского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков получил повреждение правого бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором". Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.
Глушаков вышел в стартовом составе и был заменен на 29-й минуте. Вместо него на поле вышел Александр Самедов, который на 59-й минуте забил гол.
"У Глушакова повреждение правого бедра", - сказал Трахтенберг.
Матч "Марибор" - "Спартак" проходит в Словении, идет второй тайм, счет 1:0 в пользу российского клуба.