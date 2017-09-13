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"Спартак" проиграл "Марибору" в матче Юношеской лиги УЕФА

Спорт
13 сентября, 17:12 UTC+3 ТАСС

Единственный Мяч на 50-й минуте забил Томи Хорват

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ТАСС, 13 сентября. Российский футбольный клуб "Спартак" со счетом 0:1 проиграл словенскому "Марибору" в гостевом матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Мяч на 50-й минуте забил Томи Хорват.

Во втором туре группового этапа "Спартак" примет английский "Ливерпуль", "Марибор" на выезде сыграет с испанской "Севильей". Обе встречи состоятся 26 сентября.

Основные команды "Спартака" и "Марибора" встретятся в матче группового этапа Лиги чемпионов в среду. Встреча начнется в 21:45 мск.

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