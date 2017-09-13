"Спартак" проведет в Словении первый за пять лет матч футбольной Лиги чемпионов

МАРИБОР /Словения/, 13 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграет в среду в гостях со словенским "Марибором" в матче группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Спартаковцы проведут первый за пять лет матч главного еврокубка.

В сезоне-2012/13 "Спартак" под руководством сначала Унаи Эмери, а затем Валерия Карпина выступал в группе G Лиги чемпионов, заняв последнее место. Спартаковцы сумели победить лишь португальскую "Бенфику" в "Лужниках" со счетом 2:1, проиграв остальные пять матчей, в том числе дважды испанской "Барселоне" и шотландскому "Селтику".

"Спартак" и "Марибор" являются самыми титулованными клубами своих стран, современная футбольная история в которых ведется с начала 90-х годов. Однако если "Спартак" вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, то 14-кратный чемпион Словении 10 своих титулов выиграл в XXI веке. "Марибор" в последний раз выходил в групповую стадию Лиги чемпионов в 2014 году и проиграл тогда три матча при трех ничьих. А единственную победу в основном турнире Лиги чемпионов словенский клуб одержал в сентябре 1999 года - в гостях над киевским "Динамо" (1:0).

"Марибор" выступает на стадионе "Людски врт", где в 2009 году сборная России проиграла словенской команде путевку на чемпионат мира, уступив в ответном стыковом матче со счетом 0:1. В том матче выступал нынешний защитник "Марибора" Марко Шулер, который в 34 года является ключевым игроком обороны команды. В клубе помнят победу словенской сборной над командой Гуса Хиддинка, при этом в Словении многие специалисты считают "Марибор" фаворитом предстоящего матча со "Спартаком". А наставник команды Дарко Миланич намекал, что его футболисты будут играть исключительно на победу.

Седьмой матч "Марибора"

"Марибор" провел в квалификации Лиги чемпионов шесть матчей, выбив из борьбы боснийский клуб "Зрински", исландский "Хабнарфьордюр" и израильский "Хапоэль" из Беэр- Шевы. Начало сезона словенцы проводят без своего лучшего полузащитника Даре Вршича, травмирован также 21-летний нападающий Лука Захович, выход которого на поле против "Спартака" под большим вопросом. Лука является сыном спортивного директора клуба и одного из лучших футболистов в истории словенского футбола Златко Заховича. Захович- младший - самый яркий игрок нынешнего "Марибора", а лучшим бомбардиром команды является ее капитан, 33-летний бразилец Маркос Таварес.

После восьми туров чемпионата Словении "Марибор" на два очка отстает от своего главного соперника - "Олимпии" из Любляны. "Спартак" свой последний матч в чемпионате выиграл у казанского "Рубина" со счетом 1:0, хотя дела чемпионов России в новом сезоне пока идут не лучшим образом. После девяти туров "Спартак" восьмой, команда отстает от лидирующего "Зенита" на девять очков.

Лучший клуб России 90-х годов "Спартак" постепенно стали забывать в Европе. Красно-белые обладают двумя рекордами Лиги чемпионов: клуб одержал шесть побед в группе в 1995 году и проиграл все шесть матчей в 2002-м. С 2001 года "Спартак" не побеждал в чемпионатах страны, в том же году команда в последний раз успешно выступила в Лиге чемпионов, попав в число 16 лучших.

В нынешнем сезоне пробиться в 1/8 финала для "Спартака" будет непростой задачей, учитывая, что в соперниках подопечных Массимо Карреры также испанская "Севилья" и английский "Ливерпуль" - финалисты Лиги Европы 2016 года. Матч в Мариборе должен задать темп спартаковской игре, в случае поражения решить задачу будет крайне сложно.

"Спартак" прилетел в Словению во вторник, красно-белые провели предматчевую тренировку на своей базе в подмосковной Тарасовке. Не полетели на игру Джано Ананидзе и Зе Луиш.

Матч "Марибор" - "Спартак" начнется в 21:45 мск. Главным арбитром назначен Дениз Айтекин из Германии. В это же время на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле местный клуб встретится с "Севильей".