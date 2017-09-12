Глушаков: "Спартак" не намерен отходить от своей тактики в матче ЛЧ с "Марибором"

МАРИБОР /Словения/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты "Спартака" будут играть в матче Лиги чемпионов против словенского "Марибора", отталкиваясь от своей тактики. Об этом журналистам рассказал капитан московской команды Денис Глушаков.

"Спартак" 13 сентября сыграет гостевой матч Лиги чемпионов против "Марибора".

"Мы не обсуждали и не обращали внимания на мнения тех, кто строить прогнозы. Мы будем готовы к матчу на все 100% и не отойдем от своей тактики. Мы будем играть по той тактике, которую выберет тренер. Не дело игроков рассуждать о том, при какой формации играть удобнее или нет", - сказал Глушаков.

"Я не играл в 2009 году за сборную здесь (российская команда уступила сопернику в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 со счетом 0:1. - прим. ТАСС), смотрел матч по телевизору, с тех пор прошло много времени, уже все успело забыться. В матче "Локомотива" и "Марибора" несколько лет назад мне удалось забить, но тогда мы сыграли со словенцами 1:1, так что ощущения от соперника двоякие", - добавил футболист.