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Глушаков: "Спартак" не намерен отходить от своей тактики в матче ЛЧ с "Марибором"

Спорт
12 сентября, 21:06 UTC+3 МАРИБОР /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Капитан красно-белых заявил, что команда будет готова к матчу на 100%

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МАРИБОР /Словения/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты "Спартака" будут играть в матче Лиги чемпионов против словенского "Марибора", отталкиваясь от своей тактики. Об этом журналистам рассказал капитан московской команды Денис Глушаков.

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"Спартак" 13 сентября сыграет гостевой матч Лиги чемпионов против "Марибора".

"Мы не обсуждали и не обращали внимания на мнения тех, кто строить прогнозы. Мы будем готовы к матчу на все 100% и не отойдем от своей тактики. Мы будем играть по той тактике, которую выберет тренер. Не дело игроков рассуждать о том, при какой формации играть удобнее или нет", - сказал Глушаков.

"Я не играл в 2009 году за сборную здесь (российская команда уступила сопернику в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 со счетом 0:1. - прим. ТАСС), смотрел матч по телевизору, с тех пор прошло много времени, уже все успело забыться. В матче "Локомотива" и "Марибора" несколько лет назад мне удалось забить, но тогда мы сыграли со словенцами 1:1, так что ощущения от соперника двоякие", - добавил футболист.

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