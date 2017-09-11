СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧ

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ТАСС, 11 сентября. Московский "Спартак" решил не проводить официальную предыгровую тренировку перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой "Марибор" из одноименного города. Об этом сообщает словенский портал Siol.
По информации портала, красно-белые прилетят в Словению во вторник в 18 часов по местному времени. Предыгровую тренировку футболисты "Спартака" проведут в Москве.
Игра пройдет в среду в Мариборе, начало - в 21:45 мск.