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СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧ

Спорт
11 сентября, 19:08 UTC+3 ТАСС

По информации портала, красно-белые проведут предыгровую тренировку в Москве

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Московский "Спартак" решил не проводить официальную предыгровую тренировку перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой "Марибор" из одноименного города. Об этом сообщает словенский портал Siol.

По информации портала, красно-белые прилетят в Словению во вторник в 18 часов по местному времени. Предыгровую тренировку футболисты "Спартака" проведут в Москве.

Игра пройдет в среду в Мариборе, начало - в 21:45 мск.

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