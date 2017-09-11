Немец Айтекин назначен судьей на матч Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком"

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ТАСС, 11 сентября. Немецкая бригада судей во главе с Денизом Айтекиным назначена на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между словенским "Марибором" и российским "Спартаком". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы Е между "Марибором" и московским клубом пройдет 13 сентября в Словении. Начало матча - 21:45 мск.
Ассистентами Айтекина назначены Гвидо Клефе и Марк Борш, резервным судьей будет работать Эдуард Байтингер, дополнительными арбитрами - Марко Фритц и Беньямин Бранд.
Айтекин в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов судил ответный матч 1/8 финала между испанской "Барселоной" и французским ПСЖ (6:1). В СМИ и среди болельщиков работа арбитра вызвала неоднозначную реакцию. После этой игры немец не работал на матчах турнира в прошлом сезоне.