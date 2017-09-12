Каррера: "Спартак" сделал правильно, проведя в России тренировку перед матчем ЛЧ

МАРИБОР /Словения/, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" поступил правильно, проведя тренировку перед матчем Лиги чемпионов в России, а не в Словении. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

"Думаю, что "Марибор" - очень важная команда для Словении, которая выиграла много титулов внутри страны. Матч не будет для нас легким, мы знаем как играет соперник, мы изучали их игру, и мы готовы встретить "Марибор" нашим лучшим составом. Мы тренировались утром на нашем поле в Тарасовке, судя по тому, какая погода в Словении, мы все сделали правильно", - сказал Каррера.

"Я в футболе много лет в качестве игрока, а также помощника, а теперь и тренера. Такие турниры очень важны для всех. Моя мечта - это работа, к которой испытываешь страсть", - добавил итальянский специалист.

Каррера также прокомментировал жест футболиста "Спартака" Луиса Адриано, который не пожал ему руки после замены в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0). "Мы обсуждали момент, в котором Луис Адриано не подал мне руку после замены. Он был зол, что не забил и расстроен этим. Мы все решили, никакой проблемы нет", - добавил Каррера.

"Спартак" 13 сентября впервые за пять лет сыграет в Лиге чемпионов. Гостевая встреча против словенского "Марибора" начнется в 21:45 мск.