Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: "Спартак" сделал правильно, проведя в России тренировку перед матчем ЛЧ

Спорт
12 сентября, 21:09 UTC+3 МАРИБОР /Словения/ 12, сентября. /ТАСС

Главный тренер красно-белых прокомментировал жест футболиста "Спартака" Луиса Адриано, который не пожал ему руки после замены в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МАРИБОР /Словения/, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" поступил правильно, проведя тренировку перед матчем Лиги чемпионов в России, а не в Словении. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Смотрите также
Матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-1995/96 "Спартак" — "Русенборг"

Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионов

"Думаю, что "Марибор" - очень важная команда для Словении, которая выиграла много титулов внутри страны. Матч не будет для нас легким, мы знаем как играет соперник, мы изучали их игру, и мы готовы встретить "Марибор" нашим лучшим составом. Мы тренировались утром на нашем поле в Тарасовке, судя по тому, какая погода в Словении, мы все сделали правильно", - сказал Каррера.

"Я в футболе много лет в качестве игрока, а также помощника, а теперь и тренера. Такие турниры очень важны для всех. Моя мечта - это работа, к которой испытываешь страсть", - добавил итальянский специалист.

Каррера также прокомментировал жест футболиста "Спартака" Луиса Адриано, который не пожал ему руки после замены в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0). "Мы обсуждали момент, в котором Луис Адриано не подал мне руку после замены. Он был зол, что не забил и расстроен этим. Мы все решили, никакой проблемы нет", - добавил Каррера.

"Спартак" 13 сентября впервые за пять лет сыграет в Лиге чемпионов. Гостевая встреча против словенского "Марибора" начнется в 21:45 мск.

Смотрите также

Глушаков: "Спартак" не намерен отходить от своей тактики в матче ЛЧ с "Марибором"

СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧ

Немец Айтекин назначен судьей на матч Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
2
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
3
США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400
4
СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем
5
Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации
6
Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда Фамилия
7
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама