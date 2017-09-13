Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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ТАСС, 13 сентября. Победа ЦСКА над лиссабонской "Бенфикой" позволила России оторваться от Португалии и приблизиться к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ЦСКА со счетом 2:1 победил в гостях португальский клуб в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, что принесло России 0,4 балла в таблицу коэффициентов (2 очка за победу, деленное на количество команд, стартующих в еврокубках от страны). Лиссабонский "Спортинг", который в гостях обыграл греческий "Олимпиакос" (3:2), принес Португалии 0,334 балла. Суммарный коэффициент России (в расчет берутся последние пять сезонов), идущей в таблице шестой, составляет 44,582 балла, а Португалии, занимающей седьмую позицию, 41,082 балла.
Идущая пятой Франция во вторник также заработала 0,334 балла. ПСЖ на выезде обыграл шотландский "Селтик" (5:0), суммарный коэффициент страны составляет 47,415 балла.
На групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы Россию представляют "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит", Францию - "Монако", "Пари Сен-Жермен", "Ницца", "Марсель" и "Лион", Португалию - "Бенфика", "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Витория Гимарайнш".
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