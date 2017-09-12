"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 PlusЭкономика и бизнес 12 сентября, 23:48
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель" в матче Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 23:47
"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 23:47
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 23:36
Сборная Словении победила команду Латвии и вышла в полуфинал ЕвробаскетаСпорт 12 сентября, 23:28
Капранова: города Сибири и Дальнего Востока могли бы принять Спартакиаду учащихсяСпорт 12 сентября, 23:15
Apple презентовал флагман iPhone XЭкономика и бизнес 12 сентября, 23:09
FIS: препятствий для проведения в России соревнований по лыжному спорту не существуетСпорт 12 сентября, 22:42
Apple представила новый iPhone 8 с функцией беспроводной зарядкиЭкономика и бизнес 12 сентября, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Испанская "Барселона" обыграла итальянский "Ювентус" со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Мячи забили Лионель Месси (45-я и 69-я минуты) и Иван Ракитич (56). Месси забил в 13-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд, лидирует по этому показателю бывший форвард мадридского "Реала" Рауль (15).
В другом матче группы D португальский "Спортинг" в гостях обыграл греческий "Олимпиакос" - 3:2. В следующем туре 27 сентября пройдут встречи "Спортинг" - "Барселона", "Ювентус" - "Олимпиакос".
Также во вторник прошли матчи в группе B. Немецкая "Бавария" дома победила бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:0, французский ПСЖ на выезде разгромил шотландский "Селтик" - 5:0. 27 сентября ПСЖ примет "Баварию", "Андерлехт" дома сыграет с "Селтиком".
В группе С азербайджанский "Карабах" в Лондоне с разгромным счетом уступил "Челси" (0:6), этот матч стал первым для азербайджанского клуба в групповой стадии Лиги чемпионов. Итальянская "Рома" и испанский "Атлетико" в Риме сильнейшего не выявили - 0:0. В следующем туре 27 сентября "Атлетико" на своем поле сыграет с "Челси", "Карабах" примет "Рому".