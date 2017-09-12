"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Испанская "Барселона" обыграла итальянский "Ювентус" со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Мячи забили Лионель Месси (45-я и 69-я минуты) и Иван Ракитич (56). Месси забил в 13-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд, лидирует по этому показателю бывший форвард мадридского "Реала" Рауль (15).

В другом матче группы D португальский "Спортинг" в гостях обыграл греческий "Олимпиакос" - 3:2. В следующем туре 27 сентября пройдут встречи "Спортинг" - "Барселона", "Ювентус" - "Олимпиакос".

Также во вторник прошли матчи в группе B. Немецкая "Бавария" дома победила бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:0, французский ПСЖ на выезде разгромил шотландский "Селтик" - 5:0. 27 сентября ПСЖ примет "Баварию", "Андерлехт" дома сыграет с "Селтиком".

В группе С азербайджанский "Карабах" в Лондоне с разгромным счетом уступил "Челси" (0:6), этот матч стал первым для азербайджанского клуба в групповой стадии Лиги чемпионов. Итальянская "Рома" и испанский "Атлетико" в Риме сильнейшего не выявили - 0:0. В следующем туре 27 сентября "Атлетико" на своем поле сыграет с "Челси", "Карабах" примет "Рому".