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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель" в матче Лиги чемпионов

Спорт
12 сентября, 23:47 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

© EPA-EFE/NIGEL RODDIS

ТАСС, 12 сентября. Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл швейцарский "Базель" со счетом 3:0 в домашнем матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Голы забили Маруан Феллайни (35-я минута), Ромелу Лукаку (53) и Маркус Рэшфорд (84).

В группе А, помимо "Манчестер Юнайтед" и "Базеля", выступают российский ЦСКА и португальская "Бенфика". Следующие матчи команды проведут 27 сентября: ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед", "Базель" - "Бенфику".

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