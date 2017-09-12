"Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель" в матче Лиги чемпионов

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ТАСС, 12 сентября. Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл швейцарский "Базель" со счетом 3:0 в домашнем матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Голы забили Маруан Феллайни (35-я минута), Ромелу Лукаку (53) и Маркус Рэшфорд (84).
В группе А, помимо "Манчестер Юнайтед" и "Базеля", выступают российский ЦСКА и португальская "Бенфика". Следующие матчи команды проведут 27 сентября: ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед", "Базель" - "Бенфику".