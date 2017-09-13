"Реал" начинает защиту титула сильнейшего футбольного клуба Европы

ТАСС, 13 сентября. Мадридский "Реал" сыграет в среду с кипрским клубом АПОЭЛ в матче футбольной Лиги чемпионов. Испанская команда вновь будет защищать титул сильнейшей в Европе, завоеванный подопечными Зинедина Зидана в двух предыдущих сезонах.

Став первым в новейшей истории Лиги чемпионов клубом, которому удалось выиграть главный трофей дважды подряд, "Реал" начинает путь за "хет-триком". "Королевский" клуб на старте сезона уже завоевал два трофея - Суперкубок Европы и Суперкубок Испании, однако чемпионат страны начал не лучшим образом. Два последних матча "Реал" завершил вничью - с "Валенсией" и "Леванте". Домашняя ничья в субботу с вернувшимся в элиту валенсийским "Леванте" (1:1) стала серьезной неудачей "Реала", пусть Зидан и предоставил отдых многим лидерам, учитывая, что матч проходил после игр национальных сборных.

Никак не начнет чемпионат отбывающий пятиматчевую дисквалификацию Криштиану Роналду. Однако с АПОЭЛом португальский лидер "Реала" сыграет. Роналду находится в неплохой форме - в последний день лета он забил три мяча в ворота команды Фарерских островов. Под вопросом участие в матче отлично начавшего сезон полузащитника Марко Асенсио, который накануне пропустил тренировку.

Победа над киприотами необходима футболистам "Реала", прежде всего, для возвращения уверенности в собственных силах. Матч пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Бенуа Бастьян из Франции.

Кипрский чемпион является аутсайдером группы H, где также выступают английский "Тоттенхэм" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда, которые в среду встречаются между собой на лондонской арене "Уэмбли". Год назад "Боруссия" добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила "Монако", тогда как "Тоттенхэм" не сумел выйти из группы, в которой выступал московский ЦСКА.

Атакующий спор в Харькове

В группе F в Харькове на стадионе "Металлист" чемпион Украины "Шахтер" примет итальянский "Наполи". Обе команды отличает ярко выраженный комбинационный стиль, причем "Наполи" имеет одну из сильнейших атакующих линий в Европе. В трех матчах на старте сезона неаполитанцы одержали три победы и забивали по три мяча.

"Шахтер" вернулся в основную стадию Лиги чемпионов спустя год, выиграв чемпионат страны. Команда под руководством португальского тренера Паулу Фонсеки сумела сохранить всю бразильскую диаспору из восьми человек, тогда как в нападении выступает аргентинец Факундо Феррейра при дублере-соотечественнике Густаво Бланко Лещуке.

Главный фаворит группы F - английский "Манчестер Сити", который летом провел очередное усиление состава. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы в 1/8 финала проиграли "Монако", и новый провал владельцы клуба из ОАЭ испанцу могут уже не простить. Новый сезон "горожане" начинают в Нидерландах - в Роттердаме "Манчестер Сити" встретится с местным "Фейенордом".

"Монако" уже фаворит

Группа G - самая ровная по составу, хотя выделяется прошлогодний полуфиналист "Монако". После успешного сезона монегаски расстались с очередной группой лидеров, включая перешедшего в "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, и португальскому тренеру Леонарду Жардиму предстоит строить новую команду. Еврокубковый сезон чемпионы Франции начинают гостевым матчем с "Лейпцигом", который в прошлом сезоне сенсационно занял второе место в чемпионате Германии.

"Лейпциг" - команда-нувориш, которая принадлежит империи главы "Ред Булл" Дитриха Матешица. Образованная лишь восемь лет назад саксонская команда дебютирует в Лиге чемпионов.

В другом матче португальский "Порту" сыграет с турецким "Бешикташем". Португальцы - завсегдатаи плей-офф Лиги чемпионов, тогда как стамбульский клуб в прошлом году выйти из группы не сумел, уступив дорогу "Наполи" и другому представителю Португалии - "Бенфике", которая в последние годы опережает "Порту" в чемпионате страны.

В группе Е выступает чемпион России московский "Спартак", который сыграет со словенским "Марибором", в другом матче встретятся английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья".