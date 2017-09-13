Стычка между фанатами "Марибора" и полицией произошла перед матчем со "Спартаком"

Тараканов: российским баскетболистам повезло, что грекам не хватило сил в 1/4 финала ЧЕСпорт 13 сентября, 21:18
Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц ОлимпиадСпорт 13 сентября, 21:11
Мозгов: игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян в 1/4 финала ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 21:03
Фридзон: российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой ГрецииСпорт 13 сентября, 20:58
Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболуСпорт 13 сентября, 20:58
Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годовСпорт 13 сентября, 20:48
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"Международная панорама 13 сентября, 20:47
В ФИФА сообщили, что никогда не ставили под сомнение решения, принятые комитетом МадуроСпорт 13 сентября, 20:42
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАРИБОР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Фанаты "Марибора" устроили потасовку с представителями полиции за два часа до начала матча группового этапа Лиги чемпионов между словенской командой и российским "Спартаком", который пройдет в Мариборе на стадионе "Людски Врт". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
pic.twitter.com/QAzkBgAu1V— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) September 13, 2017
В стычке, которая произошла поблизости от арены, участвовало около 40 болельщиков "Марибора". Они бросали в сотрудников правопорядка стульями и бутылками. Для усмирения фанатов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.
Матч "Марибор" - "Спартак" начнется в 21:45 мск.