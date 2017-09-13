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Стычка между фанатами "Марибора" и полицией произошла перед матчем со "Спартаком"

Спорт
13 сентября, 20:23 UTC+3 МАРИБОР /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В стычке, которая произошла поблизости от арены, участвовало около 40 болельщиков "Марибора"

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МАРИБОР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Фанаты "Марибора" устроили потасовку с представителями полиции за два часа до начала матча группового этапа Лиги чемпионов между словенской командой и российским "Спартаком", который пройдет в Мариборе на стадионе "Людски Врт". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В стычке, которая произошла поблизости от арены, участвовало около 40 болельщиков "Марибора". Они бросали в сотрудников правопорядка стульями и бутылками. Для усмирения фанатов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Матч "Марибор" - "Спартак" начнется в 21:45 мск.

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