Стычка между фанатами "Марибора" и полицией произошла перед матчем со "Спартаком"

МАРИБОР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Фанаты "Марибора" устроили потасовку с представителями полиции за два часа до начала матча группового этапа Лиги чемпионов между словенской командой и российским "Спартаком", который пройдет в Мариборе на стадионе "Людски Врт". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

pic.twitter.com/QAzkBgAu1V — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) September 13, 2017

В стычке, которая произошла поблизости от арены, участвовало около 40 болельщиков "Марибора". Они бросали в сотрудников правопорядка стульями и бутылками. Для усмирения фанатов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Матч "Марибор" - "Спартак" начнется в 21:45 мск.