"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 13 сентября. Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В составе хозяев мячи забили Сон Хын Мин (4-я минута) и Гарри Кейн (15, 60). У немецкого клуба отличился украинский полузащитник Андрей Ярмоленко (11), который впервые вышел в стартовом составе и забил свой дебютный гол за "Боруссию".

Мадридский "Реал" в другом матче группы Н дома разгромил кипрский АПОЭЛ со счетом 3:0. Два мяча, один из которых с пенальти, забил Криштиану Роналду. Таким образом, португалец в 12-й раз в карьере отличился с пенальти в матчах Лиги чемпионов и вышел по этому показателю на первое место, опередив форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

В следующем туре "Боруссия" примет "Реал", АПОЭЛ - "Тоттенхэм", обе встречи пройдут 26 сентября.

Результаты других матчей:

"Порту" - "Бешикташ" - 1:3

"Лейпциг" - "Монако" - 1:1

"Фейеноорд" - "Манчестер Сити" - 0:4

"Шахтер" - "Наполи" - 2:1.