"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

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ТАСС, 13 сентября. Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
В составе хозяев мячи забили Сон Хын Мин (4-я минута) и Гарри Кейн (15, 60). У немецкого клуба отличился украинский полузащитник Андрей Ярмоленко (11), который впервые вышел в стартовом составе и забил свой дебютный гол за "Боруссию".
Мадридский "Реал" в другом матче группы Н дома разгромил кипрский АПОЭЛ со счетом 3:0. Два мяча, один из которых с пенальти, забил Криштиану Роналду. Таким образом, португалец в 12-й раз в карьере отличился с пенальти в матчах Лиги чемпионов и вышел по этому показателю на первое место, опередив форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
В следующем туре "Боруссия" примет "Реал", АПОЭЛ - "Тоттенхэм", обе встречи пройдут 26 сентября.