Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФИФА и ООН примут участие в круглом столе в Мосгордуме по дискриминации в футболе

Спорт
21 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Как рассказала Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, мероприятие пройдет 29 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Потяева

Татьяна Потяева

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Организации объединенных наций (ООН) примут участие в круглом столе, который будет посвящен борьбе с дискриминацией в футболе в преддверии чемпионата мира - 2018, в здании Московской городской думы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

"Тема [дискриминации], которую мы обозначили, это очень важная тема, и первым, кто вышел с этой темой, были наши зарубежные коллеги из ООН, ФИФА, Совета Европы. Эта проблема обсуждалась в Петербурге, этот город уже присоединился к коалиции по противодействию дискриминации. 29 сентября в стенах Московской городской думы пройдет круглый стол по той проблематике, которую я обозначила. В рамках этого круглого стола мы хотим собрать всех заинтересованных, к нам приедут наши зарубежные коллеги из ООН, ФИФА", - сказала Потяева.

"Москва должна быть во всеоружии к проведению чемпионата мира по футболу. Все мы видим те масштабные работы, которые ведутся в преддверии турнира. Главная составляющая - чтобы участники и болельщики были готовы к этому чемпионату", - добавила она.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Москве будут задействованы две арены - "Лужники" и "Спартак".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
4
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
5
Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама