ФИФА и ООН примут участие в круглом столе в Мосгордуме по дискриминации в футболе

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Организации объединенных наций (ООН) примут участие в круглом столе, который будет посвящен борьбе с дискриминацией в футболе в преддверии чемпионата мира - 2018, в здании Московской городской думы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.
"Тема [дискриминации], которую мы обозначили, это очень важная тема, и первым, кто вышел с этой темой, были наши зарубежные коллеги из ООН, ФИФА, Совета Европы. Эта проблема обсуждалась в Петербурге, этот город уже присоединился к коалиции по противодействию дискриминации. 29 сентября в стенах Московской городской думы пройдет круглый стол по той проблематике, которую я обозначила. В рамках этого круглого стола мы хотим собрать всех заинтересованных, к нам приедут наши зарубежные коллеги из ООН, ФИФА", - сказала Потяева.
"Москва должна быть во всеоружии к проведению чемпионата мира по футболу. Все мы видим те масштабные работы, которые ведутся в преддверии турнира. Главная составляющая - чтобы участники и болельщики были готовы к этому чемпионату", - добавила она.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Москве будут задействованы две арены - "Лужники" и "Спартак".