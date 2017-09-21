Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМ

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Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМСпорт 21 сентября, 12:07
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Европейская ассоциация футбольных болельщиков (FSE) подала заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой организовать на чемпионате мира 2018 года фан-посольства разных стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил представитель ассоциации, основатель инициативы "Болельщики ЦСКА против расизма" Роберт Устян.
"Буквально вчера мы подали заявку в ФИФА, чтобы на чемпионате мира организовывать фан-посольства. Каждая страна будет организовывать переносной пункт в городах, где играет их команда, для информирования фанатов и демонстрации им позитивных примеров того, как себя вести, куда ходить и чего не стоит делать", - сказал Устян.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.