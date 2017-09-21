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Российский теннисист Кравчук выступит на ВТБ Кубке Кремля

Спорт
21 сентября, 14:41 UTC+3 ТАСС

Ранее стало известно, что в турнире примут участие российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Андрей Кузнецов

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Российский теннисист Константин Кравчук

Российский теннисист Константин Кравчук

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Россиянин Константин Кравчук, занимающий 166-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выступит на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля". Изначально он не попал в основной заявочный список игроков, но получит специальное приглашение от организаторов, рассказал сам спортсмен, которого цитирует пресс-служба соревнований.

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Ранее стало известно, что в турнире примут участие четыре российских теннисиста: Карен Хачанов (32), Андрей Рублев (37), Даниил Медведев (62) и Андрей Кузнецов (87).

"Перед матчем Кубка Дэвиса против сборной Венгрии мы разговаривали с [капитаном команды России] Игорем Куницыным и президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым по поводу wild card (специального приглашения) в основную сетку турнира. Предварительно все было согласовано, поэтому буду выступать на турнире и очень этому рад", - рассказал Кравчук.

Также россиянин объяснил, почему "ВТБ Кубок Кремля" является для него особенным с самого детства. "Так как я родом из Москвы, естественно, что этот турнир для меня особенный, всегда в моем сердце, всегда приятно там находиться. Помню, когда был маленький и пришел первый раз, то эмоции переполняли меня, было очень интересно. Мои первые грезы и мечты были связаны с желанием сыграть на Кубке Кремля, потом только узнал, что есть турниры серии Большого шлема и другие соревнования", - добавил теннисист.

Также Кравчук отметил хорошие шансы российских теннисистов побороться за высокие места на турнире. "Основным фаворитом, конечно, является испанец Пабло Карреньо-Буста, который победил в прошлом году, плюс он прилично прибавил после Открытого чемпионата США и вошел в первую десятку рейтинга. Сейчас публика и даже игроки уверены, что наши теннисисты могут замахнуться на многое. Карен Хачанов, Андрей Рублев и другие ребята хорошо прибавили, с ними будут считаться", - сказал россиянин.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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