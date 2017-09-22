Губернатор Омской области назвал отвратительным судейство матча КХЛ "Авангард" - СКА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Судейство матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Аванагрдом" и санкт-петербургским СКА было отвратительным. Такое мнение выразил губернатор Омской области Виктор Назаров, слова которого приводит портал Gazeta.ru со ссылкой на страницу Назарова в Instagram.

В четверг СКА в гостях со счетом 3:1 обыграл "Авангард". Санкт-петербургский клуб установил рекорд лиги по количеству побед подряд - 13.

"Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда, но, несмотря на это, "Авангард" не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе", - заявил Назаров.

Хоккеисты СКА получили за игру четыре штрафные минуты, игроки "Авангарда" - 33.

В следующем матче 23 сентября "Авангард" примет ярославский "Локомотив".