WADA провело в Хельсинки симпозиум, посвященный терапевтическим исключениям

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело в Хельсинки двухдневный симпозиум, посвященный вопросу терапевтических исключений (TUE) - специальных разрешений на использование спортсменами запрещенных веществ в качестве способа лечения. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Симпозиум был организован совместно с министерством образования Финляндии, в нем приняли участие более 200 представителей национальных антидопинговых организаций и международных спортивных федераций. В рамках мероприятия состоялись презентации экспертов в различных областях медицины и права.

На форуме обсуждалось усовершенствование механизма выдачи TUE, чтобы атлеты, имеющие реальные проблемы со здоровьем, могли полноценно заниматься спортом. Поднимались вопросы "прозрачности" и конфиденциальности выдачи исключений.

Симпозиум в Хельсинки стал четвертым по счету. До этого форумы, посвященные терапевтическим исключениям, проводились в Бонне (2005), Страсбурге (2009) и Париже (2014).