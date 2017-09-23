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Возняцки сыграет с Павлюченковой в финале теннисного турнира WTA в Токио

Спорт
23 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Датчанка обыграла первую "ракетку" мира испанку Гарбинье Мугурусу

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Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 23 сентября. Датчанка Каролин Возняцки обыграла первую "ракетку" мира испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио, и сыграет в решающем матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Токио

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу датчанки. Матч продолжался 1 час 1 минуту.

Павлюченкова ранее в полуфинале победила немку Ангелик Кербер со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4.

Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, в столице Японии может выиграть 11-й титул в одиночном разряде в карьере и третий - в нынешнем году. Ранее Павлюченкова победила на соревнованиях в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.

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