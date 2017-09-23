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Лебзяк: Чахкиев вписал свое имя в историю бокса

Спорт
23 сентября, 14:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее Чахкиев сообщил о завершении карьеры

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Александр Лебзяк (справа) и Рахим Чехкиев (слева на первом плане), завоевавший золотую медаль по боксу в категории до 91 кг на Олимпийских играх. Пекин, 24 августа, 2008 г.

Александр Лебзяк (справа) и Рахим Чахкиев (слева на первом плане), завоевавший золотую медаль по боксу в категории до 91 кг на Олимпийских играх. Пекин, 24 августа, 2008 г.

© ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпион Олимпийских игр в Пекине, чемпион мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весе до 90,71 кг Рахим Чахкиев, принявший решение о завершении карьеры, вписал свое имя в историю мирового бокса. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк.

Ранее Чахкиев сообщил ТАСС, что завершает карьеру в боксе, которому посвятил 20 лет своей жизни.

"Это был хороший боец, он уходит из бокса олимпийским чемпионом, а значит вписал свое имя в историю вида спорта. Как сложится его судьба дальше, не знаю, ему решать, - отметил Лебзяк. - Рахим уже не так молод, он сам принял это решение. Пусть в его карьере что-то получалось, что-то нет, но он уходит из бокса, сказав свое слово".

Всего в активе 34-летнего спортсмена 26 побед (19 - нокаутом) и три поражения. Он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, в 2013 году Чахкиев проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

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