Хоккеист Жердев может продолжить карьеру в рижском "Динамо"

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий Николай Жердев может подписать контракт с рижским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

32-летний форвард начал сезон в составе нижнекамского "Нефтехимика", но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Скорее всего, Николай подпишет контракт с рижским "Динамо", но пока договоренности нет", - заявил Николаев.

В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфию", проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 340 игр и 208 (68+140) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).