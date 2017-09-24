Тренер "Краснодара" Шалимов считает, что его команда плохо обороняется при "стандартах"

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" плохо действуют в обороне при розыгрыше стандартных положений. Об этом заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
В домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" проиграл санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Первый гол Александр Ерохин забил после розыгрыша "Зенитом" штрафного удара.
"На протяжении всего матча мы не останавливались, шли вперед, практически не давали "Зениту" убегать в контратаки, - сказал Шалимов. - Нужно корректировать ситуацию с обороной при стандартах, очень много голов пропускаем именно в таких ситуациях. Возможно, стоит перейти на персональную опеку с зональной. В любом случае, сейчас мы переходим на недельный цикл подготовки, поэтому отрабатывать такие компоненты будет легче".
В следующем туре "Краснодар" 29 сентября в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".