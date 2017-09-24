"Зенит" победил "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" победил "Краснодар" со счетом 2:0 в гостевой встрече 11-го тура чемпионата России по футболу.

Голы в матче забили Александр Ерохин (30-я минута) и Дмитрий Полоз (36). Для Полоза забитый мяч стал первым за санкт-петербургскую команду в чемпионатах России.

"Зенит" остается единственной командной, которая не проиграла ни одного матча в текущем чемпионате России. С учетом прошлого сезона сине-бело-голубые не проигрывают уже 14 встреч подряд. Последнее поражение в чемпионатах России "Зенит" потерпел 7 мая, когда дома уступил "Тереку" (0:1).

Команда из Санкт-Петербурга с 27 очками возглавляет турнирную таблицу. "Краснодар" - третий (21).

В следующем туре 1 октября "Зенит" в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Краснодар" 29 сентября на выезде встретится с тульским "Арсеналом".