"Зенит" победил "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" победил "Краснодар" со счетом 2:0 в гостевой встрече 11-го тура чемпионата России по футболу.
Голы в матче забили Александр Ерохин (30-я минута) и Дмитрий Полоз (36). Для Полоза забитый мяч стал первым за санкт-петербургскую команду в чемпионатах России.
"Зенит" остается единственной командной, которая не проиграла ни одного матча в текущем чемпионате России. С учетом прошлого сезона сине-бело-голубые не проигрывают уже 14 встреч подряд. Последнее поражение в чемпионатах России "Зенит" потерпел 7 мая, когда дома уступил "Тереку" (0:1).
Команда из Санкт-Петербурга с 27 очками возглавляет турнирную таблицу. "Краснодар" - третий (21).
В следующем туре 1 октября "Зенит" в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Краснодар" 29 сентября на выезде встретится с тульским "Арсеналом".