Червиченко: тренер Манчини тактически переиграет Шалимова в матче "Краснодара" и "Зенита"

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ТАСС, 24 сентября. Встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и санкт- петербургским "Зенитом" будет тренерской, главный тренер петербуржцев Роберто Манчини переиграет коллегу Игоря Шалимова тактически. Такое мнение высказал бывший президент столичного "Спартака" Андрей Червиченко, слова которого приводит "Газета.Ru".
Встреча между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдет воскресенье в 19:00 мск.
"На данный момент преимущество на стороне "Зенита" - Федор Смолов пока что выглядит восстанавливающимся, тогда как Александр Кокорин полностью обрел себя, да и Артем Дзюба с помощью своего напарника потихоньку стал забивать. При этом здесь я больше жду тренерской игры, в которой Манчини тактически переиграет Шалимова", - рассказал Червиченко.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 24 очками, "Краснодар" - второй с 21 баллом. Нападающий клуба из Санкт- Петербурга Кокорин возглавляет гонку бомбардиров с семью забитыми мячами.