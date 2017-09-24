"Краснодар" сыграет с "Зенитом" в центральном матче 11-го тура РФПЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Четыре матча в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе и Краснодаре пройдут в воскресенье в 11-м туре чемпионата России по футболу. В центральной встрече тура "Краснодар" примет "Зенит" и в случае победы догонит клуб из Санкт-Петербурга, который лидирует в турнирной таблице.

В течение месяца "Краснодар" покинул Лигу Европы и розыгрыш Кубка России, так что команда Игоря Шалимова может сосредоточиться на чемпионате страны, где клуб претендует на путевку в Лигу чемпионов. Победа над "Зенитом" позволит "Краснодару" подняться на первое место. Краснодарцы в чемпионате не проигрывают уже семь матчей, а на своем поле команда под руководством Шалимова еще не уступала никому, более года назад клуб уступил дома "Локомотиву" (1:2) еще при Олеге Кононове.

В прошлом сезоне "Краснодар" сыграл дома с "Зенитом" яркий матч, сумев забить два мяча в компенсированное ко второму тайму время и вырвать победу. В составах команд выделяются нападающие сборной России Александр Кокорин (семь мячей в нынешнем чемпионате) и Федор Смолов (четыре в четырех матчах). Зенитовец Кокорин возглавляет список бомбардиров чемпионата, Смолов продолжает погоню за бывшим партнером по столичному "Динамо".

В середине недели "Краснодар" и "Зенит" проиграли в кубковых матчах клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Краснодар" уступил "Томи" (1:2), а "Зенит" - петербургскому "Динамо" (2:3 в дополнительное время). Многие ведущие футболисты команд эти встречи пропустили.

Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" начнется в 19:00 мск, главный арбитр - Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

"Локомотив" сыграет с "Ростовом"

"Локомотив" в 16:30 сыграет на выезде с "Ростовом", который возглавляет бывший наставник железнодорожников Леонид Кучук. Неделю назад "Локомотив" проиграл на своем поле аутсайдеру "Амкару" (0:1), а затем основным составом уступил в кубковой встрече "Крыльям Советов" (2:3 в дополнительное время).

"Ростов" успешно начал сезон, несмотря на серьезные кадровые потери летом и уход Курбана Бердыева. Хотя предыдущий матч чемпионата южане проиграли ЦСКА (0:2), команда Кучука успешно провела кубковую встречу, победив астраханский "Волгарь" - 2:0. "Ростов" уверенно действует в обороне, пропустив всего семь мячей (меньше лишь у "Зенита" - три), тогда как "Локомотиву" очень непросто даются позиционные атаки.

Встреча пройдет на стадионе "Олимп-2", главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ.

Воскресный игровой день начнется матчем "Урала" и "Тосно". Команда Александра Тарханова в чемпионате проиграла лишь одну встречу, однако семь раз сыграла вничью и застряла в середине таблицы, хотя в предыдущем туре "Урал" в гостях победил "Рубин" Бердыева (1:0). Новичок элиты "Тосно" неделю назад спас матч с чемпионом страны "Спартаком" (2:2), на последних минутах в меньшинстве забив два мяча. Хотя подопечные Дмитрия Парфенова окончательно освоились в премьер-лиге, "Тосно" все еще находится в опасной зоне.

В кубковой встрече в среду "Тосно" обыграл "Тюмень" (2:1), тогда как уральцы потерпели разгромное поражение от "Шинника" - 0:3, выступая практически основным составом. Матч "Урала" с "Тосно" пройдет на "СКБ-Банк Арене", начало - 14:00 мск. Главный арбитр - Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

"Уфа" встретится с "Арсеналом"

В 16:30 мск сыграют "Уфа" и "Арсенал". Уфимцы проиграли три матча подряд с общим счетом 0:5 и опустились ближе к зоне вылета, тогда как туляки благодаря победе над "Динамо" поднялись на 10-ю строчку, на очко опережая команду из Башкирии. Матч запланирован на стадионе "Нефтяник", главный арбитр - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

11-й тур стартовал в субботу, когда вничью сыграли "Динамо" и ЦСКА (0:0), а также "Спартак" и "Анжи" (2:2). В понедельник встретятся "Амкар" и "СКА-Хабаровск", "Ахмат" и "Рубин".

После 10 сыгранных матчей лидирует "Зенит" - 24 очка. 21 очко набрал "Краснодар", по 20 - "Локомотив" и ЦСКА, который провел 11 встреч.