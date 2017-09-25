Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматам

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Армянин Левон Аронян сыграл вничью белыми фигурами с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Первые две партии также завершились вничью. Общий счет матча стал 1,5:1,5.
Всего шахматисты проведут в финале четыре партии. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай- брейк.
Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.