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Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматам

Спорт
25 сентября, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Первые две партии также завершились вничью

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Левон Аронян

Левон Аронян

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Армянин Левон Аронян сыграл вничью белыми фигурами с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Первые две партии также завершились вничью. Общий счет матча стал 1,5:1,5.

Всего шахматисты проведут в финале четыре партии. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай- брейк.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

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