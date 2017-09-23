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Дин Лижэнь и Аронян сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам

Спорт
23 сентября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Вторая партия пройдет в воскресенье

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в первой партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Вторая партия пройдет в воскресенье. Всего шахматисты проведут в финале четыре партии. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай-брейк.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

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