Дин Лижэнь и Аронян сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в первой партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Вторая партия пройдет в воскресенье. Всего шахматисты проведут в финале четыре партии. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай-брейк.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.