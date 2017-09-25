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Хоккеисты Окулов, Светлаков, Кузьменко присоединятся к основной группе ЦСКА во вторник

Спорт
25 сентября, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев - чеховскую "Звезду"

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Форварды Константин Окулов, Андрей Кузьменко и Андрей Светлаков присоединятся к основой группе хоккейного ЦСКА во вторник. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев - чеховскую "Звезду", выступающую в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ): защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Кузьменко, Окулов и Светлаков. "Завтра они вылетят в Москву и присоединятся к команде", - сказал Никитин.

В понедельник ЦСКА победил "Слован" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионат КХЛ.

"Да, счастливый гол в концовке. Незабитые шайбы в первом периоде заставили ребят нервничать. Во втором периоде соперник сбил наш пыл. Молодцы, что вытерпели в концовке. Счастливый гол Телегина - это его вознаграждение за его работу ", - сказал главный тренер армейцев.

Наставник "Слована" Милош Ржига отметил, что первый период ЦСКА провел лучше, а во втором игра выровнялась. "У нас всегда так бывает, что мы не можем забить гол, а затем получаем шайбу в свои ворота. Мы уже настолько внизу, хуже быть уже не может. Жаль, что не смогли заработать очков, такого мы не заслужили", - сказал он.

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