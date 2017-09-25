ЦСКА обыграл "Слован" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Любимов (8-я минута), Валерий Ничушкин (26) и Иван Телегин (60). У проигравших отличились Томаш Грнка (4) и Симон Депре (45). "Слован" потерпел третье поражение подряд в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает пятое место, набрав 26 очков в 13 матчах, "Слован" с 12 очками после 14 игр идет 12-м.
В следующем матче ЦСКА 1 октября примет нижегородское "Торпедо", "Слован" 27 сентября также дома сыграет с подольским "Витязем".