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Мартемьянов: "Амур" надломили удаления Коларжа и Зогорны до конца матча со "Спартаком"

Спорт
25 сентября, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Также тренер отметил, что в следующем матче с "Северсталью" место в воротах может занять Евгений Аликин

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Хоккеистов "Амура" надломили удаления до конца игры защитника Яна Коларжа и нападающего Томаша Зогорны в ходе матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком" (1:4). Об этом журналистам рассказал главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов.

Коларж был наказан дисциплинарным штрафом (5+20) за удар соперника в область головы и шеи. Зогорны был наказан таким же штрафом за покидание скамейки запасных в конфликтной ситуации.

"Мы играли до удаления Коларжа с Зогорны. К сожалению, после их удаления произошел психологический надлом, командная игра пропала вообще, - сказал Мартемьянов. - Из позитивного могу выделить только вратаря [Евгения] Аликина, больше некого: мне понравилось, как он вошел в игру. Посмотрим, может он сыграет с "Северсталью".

По словам тренера, Коларж против Вячеслава Лещенко чисто провел силовой прием, который судьи признали нарушением правил.

"Команда нервничает, слишком затяжная серия поражений подряд, нервы взвинчены. По удалению Коларжа скажу, что мы смотрим хоккей, а не балет: Коларж чисто применил силовой прием, он такие применяет каждые матчи. В наше время за такое аплодировали, а теперь скоро будем с игроков пыль сдувать. В хоккее с мячом больше контакта", - отметил он.

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