"Спартак" обыграл "Амур" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Юдин (20-я минута), Бен Максвелл (25), Виктор Комаров (37) и Райан Стоа (43). У проигравших отличился Александр Горшков (32). "Спартак" одержал третью победу подряд в чемпионате страны, серия поражений "Амура" достигла восьми матчей.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает 10-е место, набрав в 14 матчах 18 очков, "Амур" на Востоке с 12 очками после 14 игр идет 11-м.
В следующем матче "Спартак" 29 сентября на выезде сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Амур" 27 сентября также в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".
Результаты остальных матчей:
"Йокерит" - "Витязь" - 5:2;
"Торпедо" - "Адмирал" - 3:0;
"Динамо" (Рига) - "Куньлунь" - 1:2.