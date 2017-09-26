"Спартак" обыграл "Ливерпуль" в матче Юношеской лиги УЕФА

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 обыграл английский "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
В составе красно-белых дублем отметился Александр Руденко (24-я и 57-я минуты). У гостей отличился Адам Льюис (17). На 73-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Ливерпуля" Конор Мастерсон.
"Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице группы E с тремя очками в активе, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю", который тренирует бывший капитан сборной Англии Стивен Джеррард.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет испанскую "Севилью". "Ливерпуль" в гостях сыграет со словенским "Марибором". Оба матча состоятся 17 октября.
Основные команды "Спартака" и "Ливерпуля" сыграют в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник. Встреча состоится в Москве на стадионе "Открытие- Арена". Начало - 21:45 мск.